الجيش الإسباني سينفذ إنزالات جوية للمساعدات الغذائية على غزة الجمعة

فلسطين اليوم

أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيزن، اليوم الاثنين 28 يوليو 2025، أن 400 جندي إسباني سيشاركون من الأردن في عملية إلقاء المساعدات جواً على غزة، يوم الجمعة المقبل.

وشدد رئيس الوزراء الإسباني، على أن المجاعة في غزة وصمة عار على البشرية جمعاء ووقفها واجب أخلاقي وإنساني وسياسي.

وقال بيدرو سانشيزن: "إن عمليات الإنزال ليست حلا للجوع لكن يجب تقديم الحد الأدنى من الغذاء لأهالي غزة"، مشيراً إلى أن الجيش الإسباني سينفذ إنزالات جوية للمساعدات الغذائية على قطاع غزة يوم الجمعة المقبل.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن "إسرائيل"، بدعم أمريكي، حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 204 آلاف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.