"كاتس" يُهدد: إذا لم تفرج حماس عن الأسرى سنفتح أبواب الجحيم في غزة

فلسطين اليوم

أطلق وزير الحرب في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين 28 يوليو 2025، تهديداً لحركة حماس وقطاع غزة، حال لم تُطلق الحركة سراح المحتجزين الإسرائيليين لديها.

وقال كاتس: "إذا لم تفرج حماس عن الأسرى – سنفتح أبواب الجحيم في غزة".

تقدر "تل أبيب" وجود 50 أسيراً إسرائيلياً في غزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي.

والخميس الماضي، غادر الوفد الإسرائيلي الدوحة، عقب تسلم رد من حماس على الاقتراح المتعلق بصفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

وزعمت مصادر رسمية في تل أبيب أن رد حماس كان "سلبيا"، وقالت إن "المفاوضات مستمرة، لكن الفجوات كبيرة وتتطلب قرارات صعبة".

ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن "إسرائيل"، بدعم أمريكي، حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 204 آلاف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.