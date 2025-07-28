شهيدان وإصابات في قصف للاحتلال غرب مدينة غزة

فلسطين اليوم

استُشهد مواطنان وأصيب آخرون، اليوم الاثنين 28 يوليو 2025، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، شمال غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مواطنين استُشهدا وأصيب آخرون في قصف للاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين أمام عيادة الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة.

يذكر أن 41 مواطناً استُشهدوا بينهم 9 من منتظري المساعدات الإنسانية، وأصيب العشرات جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مناطق متفرقة من القطاع، منذ فجر اليوم.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 59,821 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 144,851 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.