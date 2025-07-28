"أونروا": قطاع غزة يحتاج يومياً لـ 600 شاحنة مواد أساسية لإنهاء المجاعة

فلسطين اليوم

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الاثنين 28 يوليو 2025، أن فتح جميع المعابر وإدخال المساعدات بكثافة السبيل الوحيد لتجنب مزيد من تفاقم المجاعة بين سكان قطاع غزة.

وأشارت أونروا في تصريح صحفي، إلى أن "ما نحتاج إليه لا يقل عن 500-600 شاحنة يومياً من المواد الأساسية لقطاع غزة".

وجددت الدعوة لوقف إطلاق نار طويل الأمد بغزة يخفف معاناة الجوعى ويضمن تدفقا مستمرا للإمدادات الأساسية.

وأعربت عن أملها، أن يسمح لنا بإدخال آلاف الشاحنات المحملة بالغذاء والدواء والموجودة حاليا في الأردن ومصر.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن "إسرائيل"، بدعم أمريكي، حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 204 آلاف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.