ارتقوا فجراً ..أسماء 25 شهيداً من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

الساعة 12:34 م|28 يوليو 2025
تشييع شهداء (31).jpeg
تشييع شهداء (31).jpeg

فلسطين اليوم

1-محمد محمود سالم عبد العال

2-مها شوقي جميل النحال

3-ميرا محمد محمود عبد العال

4-مصعب محمد محمود عبد العال

5-اعتماد محمد عيد زعرب

6-محمد عيد حسين زعرب

7-نصر الله معين فتحي المباشر

8-نور محمد محمود عبد العال

9-طلعت محمد ديب بركات

10-محمد محمود سالم عيد

11-سعاد عبد الحميد محمد الشاعر

12-طلعت محمد ديب بركات

13-روزان بدر محمد عوض

14-ملك خالد عبد الرحمن أبو تبانة

15-ديما دياب عوض عوض

16-ياسر دياب عوض عوض

17-سيلا ياسر دياب عوض

18-مؤيد محمود نوفل

19عمر محمود محمد نوفل

20-وسام حسين يوسف حجازي

21-ديما صلاح عبد القادر العرجا

22-خالد محمد أحمد أبو رمضان

23-رامي كمال أحمد البريم

24-ريماس فادي طاهر الإمام

25-عبد الرحمن حسن نمر أبو عدوان

 

 

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شهداء في خانيونس