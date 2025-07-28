ارتقوا فجراً ..أسماء 25 شهيداً من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة
1-محمد محمود سالم عبد العال
2-مها شوقي جميل النحال
3-ميرا محمد محمود عبد العال
4-مصعب محمد محمود عبد العال
5-اعتماد محمد عيد زعرب
6-محمد عيد حسين زعرب
7-نصر الله معين فتحي المباشر
8-نور محمد محمود عبد العال
9-طلعت محمد ديب بركات
10-محمد محمود سالم عيد
11-سعاد عبد الحميد محمد الشاعر
12-طلعت محمد ديب بركات
13-روزان بدر محمد عوض
14-ملك خالد عبد الرحمن أبو تبانة
15-ديما دياب عوض عوض
16-ياسر دياب عوض عوض
17-سيلا ياسر دياب عوض
18-مؤيد محمود نوفل
19عمر محمود محمد نوفل
20-وسام حسين يوسف حجازي
21-ديما صلاح عبد القادر العرجا
22-خالد محمد أحمد أبو رمضان
23-رامي كمال أحمد البريم
24-ريماس فادي طاهر الإمام
25-عبد الرحمن حسن نمر أبو عدوان