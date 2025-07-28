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7 شهداء وعشرات الإصابات من طالبي المساعدات قرب نتساريم وسط القطاع
أعلنت المصادر الطبية الفلسطينية عن ارتقاء 7 شهداء وأكثر من 20 إصابة من طالبي المساعدات بعد استهدافهم قرب نقطة نتساريم
وأشار شهود عيان الى وصول عدد من الشهداء والاصابات لمستشفى العودة بالنصيرات وسط قطاع غزة ، بعد استهدافهم بصورة مباشرة من قوات الاحتلال .
وكانت مصادر في مستشفيات غزة اعلنت عن ارتقاء 26 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 7 من طالبي المساعدات.