7 شهداء وعشرات الإصابات من طالبي المساعدات قرب نتساريم وسط القطاع

فلسطين اليوم

أعلنت المصادر الطبية الفلسطينية عن ارتقاء 7 شهداء وأكثر من 20 إصابة من طالبي المساعدات بعد استهدافهم قرب نقطة نتساريم

وأشار شهود عيان الى وصول عدد من الشهداء والاصابات لمستشفى العودة بالنصيرات وسط قطاع غزة ، بعد استهدافهم بصورة مباشرة من قوات الاحتلال .

وكانت مصادر في مستشفيات غزة اعلنت عن ارتقاء 26 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 7 من طالبي المساعدات.