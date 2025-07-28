مصدر مصري: وصول وفد "إسرائيلي" إلى القاهرة لبحث تنسيق آليات إدخال المساعدات لغزة

فلسطين اليوم

وصول وفد "إسرائيلي" أمني وعسكري إلى القاهرة لبحث تنسيق آليات إدخال المساعدات عبر معبر رفح ، بحسب ما كشفه مصدر مصري لـ"العربي الجديد"، في خطوة تشير إلى استمرار التحركات الفنية رغم الجمود السياسي.

من جانبه، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب تل أبيب إلى "اتخاذ قرار" بشأن غزة.

ميدانياً، تواصل آلة الحرب الإسرائيلية حصد أرواح المدنيين في غزة، إذ أعلنت وزارة الصحة في القطاع عن استشهاد 88 فلسطينياً وإصابة 374 آخرين خلال 24 ساعة فقط، لترتفع حصيلة العدوان المستمر منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 59.821 شهيداً و144.851 مصاباً. وأشارت الوزارة إلى أن الفترة من 18 مارس/ آذار 2025 حتى الأحد، شهدت وحدها استشهاد 8.657 فلسطينياً، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات الدولية من مجاعة واسعة النطاق وأزمة صحية كارثية تهدد السكان المحاصرين.

جاء القرار "الإسرائيلي" بالسماح بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر ممرات برية وأخرى عبر إنزالات جوية منظمة مع دول عدّة في المنطقة، مخالفاً للسلوك الميداني القائم على استهداف الغزيين من منتظري المساعدات في مختلف نقاط توزيعها.