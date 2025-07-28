القوات المسلحة اليمنية نعلن عن بدء المرحلة الرابعة من الحصار البحري ضد "اسرائيل"

فلسطين اليوم

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، مساء أمس الأحد 27 يوليو 2025، بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من الحصار البحري ضد "الاحتلال الإسرائيلي"، في إطار ما وصفته بالتصعيد العسكري الإسنادي دعمًا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأوضحت في بيان رسمي أن المرحلة الجديدة من العمليات تشمل استهداف كافة السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية، بغض النظر عن جنسيتها أو وجهتها، وفي أي موقع يمكن لقواتها الوصول إليه.

وأضاف البيان: "نحذر جميع الشركات بضرورة وقف تعاملها مع موانئ العدو الإسرائيلي فورًا، ابتداءً من ساعة إعلان هذا البيان، وإلا فإن سفنها ستُعتبر أهدافًا مشروعة لقواتنا البحرية والجوية".

ودعت القوات المسلحة اليمنية جميع الدول إلى الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها ورفع الحصار عن قطاع غزة، إذا أرادت تجنب التصعيد المتزايد في البحر الأحمر والممرات البحرية الأخرى.

وأكد البيان أن هذا التصعيد العسكري يأتي من منطلق "الالتزام الأخلاقي والإنساني تجاه مظلومية الشعب الفلسطيني الشقيق"، مشددًا في الوقت نفسه على أن جميع العمليات العسكرية اليمنية ستتوقف فور وقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن غزة.