فلسطين اليوم

كشفت صحيفة يديعوت اليوم الاثنين 28يوليو 2025 عن تجميد الاحتلال خطة إنشاء "مدينة إنسانية" على أنقاض رفح، والتي كانت تهدف لاستيعاب مئات آلاف النازحين الفلسطينيين، في خطوة بديلة لتكريس التهجير القسري.

وقال مصدر أمني رفيع في الاحتلال "لا يوجد قرار بالتقدم في هذا الاتجاه، ولا توجد خطة بديلة كذلك".

وعن تفاصيل خطة المدينة الانسانية التي طرحها وزير الحرب "الإسرائيلي"، يسرائيل كاتس أنها تقوم على إنشاء منطقة مغلقة في جنوب قطاع غزة من الصفر، خلال هدنة محتملة مدتها 60 يوما.

وتستهدف الخطة في مرحلتها الأولى نقل نحو 600 ألف نازح فلسطيني إلى هذه المنطقة، مع إقامة 4 مراكز لتوزيع المساعدات تديرها منظمات دولية، على أن يتم نقل جميع سكان غزة لاحقا.

وسيخضع سكان القطاع إلى عمليات تدقيق أمنية في "المدينة الإنسانية" بهدف التأكد من عدم انتمائهم لفصائل المقاومة وبمجرد دخولهم المنطقة، لن يُسمح لهم بالمغادرة.

وكان الاحتلال أعلن بالأمس عن "هدنة إنسانية" أعلنتها إسرائيل من جانب واحد، ولا تلزم "حماس" بشيء. وتهدف هذه الهدنة إلى تشجيع السكان على التنقل لجمع المساعدات، سواء عبر الإسقاط الجوي أو النقل البري.