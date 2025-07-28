بالأسماء : حملة اعتقالات واسعة في الضفة

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين 28 يوليو 2025، حملة مداهمات واعتقالات في عدة محافظات بالضفة الغربية المحتلة، طالت عددًا من المواطنين، بينهم أسرى محررون وأطفال، في سياق التصعيد اليومي المستمر.

ففي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال مناطق متفرقة من المدينة، واعتقلت ستة مواطنين من أحياء مختلفة، من بينهم الأسير المحرر نبيل العبيات. كما جرى اعتقال الشاب أحمد عدنان قراقع من شارع الجبل، ونبيل الغزاوي من شارع الصف، وهو من سكان قطاع غزة ويقيم في المدينة.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اعتُقل ثلاثة شبان بعد مداهمة منازلهم، اثنان منهم من مدينة البيرة، والثالث من قرية المزرعة الغربية، كما داهمت قوات الاحتلال بلدات بيرزيت وأبو قش وأبو شخيدم.

وفي محافظة قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون فجرًا، واعتقلت ثلاثة شبان من عائلة واحدة، بعد تفتيش منازلهم وتخريب محتوياتها.

أما في محافظة الخليل، فقد اعتقلت القوات مواطنين اثنين، بعد الاعتداء عليهما بالضرب المبرح خلال اقتحام منزليهما في بلدتي السموع وبني نعيم جنوب المدينة.

وفي نابلس، اعتُقل المواطن حسن خطاطبة من بلدة بيت فوريك، شمال شرق المدينة.

وفي بلدة بيت دقو شمال غرب القدس، اعتُقل شابان من عائلة ريان، في حملة اقتحام طالت عدة منازل في البلدة.

قائمة المعتقلين:

1. نبيل موسى – بيت لحم

2. وائل إسماعيل سلامة – بيت لحم

3. كمال عبد الله نواورة – بيت لحم

4. الأسير المحرر نبيل أحمد سالم العبيات – بيت لحم

5. كمال علي عبيد الله نواورة – بيت لحم

6. أحمد عدنان قراقع – شارع الجبل – بيت لحم

7. نبيل الغزاوي – شارع الصف – بيت لحم – من سكان قطاع غزة

8. محمود عمر كرارة – البيرة – رام الله

9. نور الدين كراكرة – البيرة – رام الله

10. محمد صافي أبو ليلى – المزرعة الغربية – رام الله

11. منذر نادر ريان – بيت دقو – القدس

12. محمد شرحبيل ريان – بيت دقو – القدس

13. فهمي بسام سليم – عزون – قلقيلية

14. سعيد مزيد سليم – عزون – قلقيلية

15. أيهم بلال غناوي – عزون – قلقيلية

16. صدام السلامين – السموع – الخليل

17. خليل حسن حمدان – بني نعيم – الخليل

18. حسن محمد خطاطبة – بيت فوريك – نابلس