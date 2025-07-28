بالفيديو في اليوم الـ661 لحرب الإبادة على غزة .. مجزرة مروعة بحق عائلة نوفل غربي خانيونس فجراً

فلسطين اليوم

تواصل قوات الاحتلال لليوم الـ661 لحرب الإبادة على قطاع غزة تنفيذ مزيداً من المجازر بحق العائلات الفلسطينية والنازحين في الخيام ، حيث ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة بحق عائلة نوفل بالقرب من صناعة الوكالة غربي مدينة خانيونس فجر اليوم.

وقالت المصادر الطبية ان 15 شهيدا ارتقوا بعد قصف منزل لعائلة نوفل بالقرب من صناعة الوكالة غربي مدينة خانيونس فجر اليوم.

واستهدفت غارات إسرائيلية عدة منازل سكنية بمنطقتي المواصي والحي الياباني غربي خان يونس ، مما أدى لاسشتهاد وإصابة عدد من المواطنين.

واستشهد ثلاثة مواطنين وأصيب عدد آخر جراء قصف الاحتلال منزلاً في مخيم المغازي وسط القطاع، وجرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.

واستشهد مواطنين صباح اليوم الاثنين ، جراء استهداف قوات الاحتلال لمجموعة من المواطنين في دوار الزهور بالنصيرات وسط قطاع غزة .

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 59,821 شهيدًا و 144,851 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 8,657 شهيدًا 32,810 إصابة.

في حين ارتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,132 شهيدًا وأكثر من 7,521 إصابة.

سجّلت مستشفيات قطاع غزة 6 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليصبح العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية 133 حالة وفاة، من بينهم 87 طفلًا.