يرفع إجمالي وفيات المجاعة لـ134.. وفاة رضيع نتيجة سوء التغذية والمجاعة

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الاثنين 28 يوليو 2025 ، عن وفاة الرضيع محمد إبراهيم عدس نتيجة سوء التغذية ونقص حليب الأطفال ، ليرتفع اجمالي وفيات سوء التغذية والمجاعة لـ134 .

وسجّلت مستشفيات قطاع غزة بالأمس 6 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليصبح العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية 133 حالة وفاة، من بينهم 87 طفلًا.