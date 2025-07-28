يرفع إجمالي وفيات المجاعة لـ134.. وفاة رضيع نتيجة سوء التغذية والمجاعة

الساعة 09:09 ص|28 يوليو 2025
مجاعة غزة
مجاعة غزة

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الاثنين 28 يوليو 2025 ، عن وفاة الرضيع محمد إبراهيم عدس نتيجة سوء التغذية ونقص حليب الأطفال ، ليرتفع اجمالي وفيات سوء التغذية والمجاعة لـ134 .

وسجّلت مستشفيات قطاع غزة بالأمس 6 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليصبح العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية  133 حالة وفاة، من بينهم 87 طفلًا.

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