بعد دخول المساعدات لغزة.. سموتريتش يجري مشاورات للاستقالة

فلسطين اليوم

نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية عن مسؤولين بحزب الصهيونية الدينية الذي يرأسه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قولهم إنه "لا مكان للحزب في الحكومة الإسرائيلية مع زيادة المساعدات إلى غزة".

بدورها، قالت هيئة البث الرسمية، إن "وزير المالية سموتريتش يعقد مشاورات سياسية الليلة بعد قرار إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة".

واضافت ان "سموتريتش سيبحث الليلة إن كان سيبقى ضمن الحكومة أو سيستقيل منها".