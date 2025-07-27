4 شهداء في قصف الاحتلال مدينتي غزة وخان يونس

فلسطين اليوم

استشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في استهداف الاحتلال المواطنين في مدينتي غزة وخان يونس.

وأفادت مصادر طبية في المستشفى المعمداني، باستشهاد مواطنة في قصف الاحتلال قرب مسجد صلاح الدين بحي الزيتون في مدينة غزة.

وأضافت أن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين قرب موقف الشجاعية شرق مدينة غزة، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بجروح.

وقال مصدر طبي في مجمع ناصر الطبي، إن شهيدا ارتقى في قصف الاحتلال شمال غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع، كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف الاحتلال منطقة رميضة في بني سهيلا شرقا.

وأعلنت مستشفى الشفاء وفاة المواطن صلاح المناصرة البالغ من العمر 46 عاما بسبب المجاعة وسوء التغذية.