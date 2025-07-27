"الصحة العالمية": معدلات سوء التغذية في غزة وصلت مستويات مثيرة للقلق

فلسطين اليوم

أكدت منظمة الصحة العالمية أن معدلات سوء التغذية في غزة وصلت مستويات مثيرة للقلق.

وأضافت، في بيان، اليوم الأحد، أن سوء التغذية يسلك مسارا خطيرا في غزة ويظهر بالارتفاع الحاد بعدد وفيات الشهر الجاري.

وأضافت أن معظم وفيات سوء التغذية كانت قبل وصول المستشفيات أو بعد وقت قصير وكانت الأجساد هزيلة جدا.

وأكدت "الصحة العالمية" أن الحصار المتعمد على غزة وتأخير المساعدات تسبب بفقدان أرواح كثيرة، مشيرة إلى أن ما يقارب واحدا من كل خمسة أطفال دون سن الخامسة في مدينة غزة يعاني سوء تغذية حاد.