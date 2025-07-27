جيش الاحتلال شكّل عصابة جديدة من العملاء في منطقة القرية البدوية شمال قطاع غزة

فلسطين اليوم

كشفت مصادر أمنية في المقاومة الفلسطينية، أن هذه العصابة تربطها علاقات مع جهات أمنية تابعة لسلطة رام الله، بقيادة الضابط في مخابرات السلطة، بهاء بعلوشة. وأن مهمة عصابة العملاء تتمثل في تسهيل عمليات الاحتلال وتوفير معلومات استخباراتية مباشرة له.

وأضافت المصادر أن بعض العائلات المحلية استدركت خطورة عصابة العملاء، فتواصلت مع أبنائها المتورطين بها، وتم التوصل إلى تفاهم يقضي بالعفو عن كل من يعود إلى عائلته ويتوقف عن التعاون مع الاحتلال.

وكشفت المصادر الفلسطينية أن مجموعة صغيرة من العملاء (لا يتجاوزون 10 أشخاص) من العصابة الجديدة، لم يستجيبوا لهذه الدعوات وواصلوا العمالة، وتوجد لدى المقاومة أسماءهم وأدلة تثبت تلقيهم تعليمات مباشرة من ضباط الاحتلال المتمركزين في المنطقة.

وأكدت مصادر أمن المقاومة أن معاملة هؤلاء العملاء هي كجنود احتلال لما قدموه لصالح مخابرات الاحتلال وجيشه.

ورأت مصادر امن المقاومة أن - جيش الاحتلال يتجه مؤخرًا بشكل متزايد إلى تشكيل عصابات من العملاء لتنفيذ مهام المسح الميداني وتمشيط المناطق قبل دخول قوات الاحتلال إلى القتال المباشر.

وهذا التوجه لدى الاحتلال، جاء بعد الانتقادات الداخلية الإسرائيلية مع ازدياد عدد القتلى في صفوف الجيش، وفشل الخطط العسكرية في تحييد كمائن المقاومة.