الهلال الأحمر: 6 شهداء و44 إصابة قرب أحد مراكز المساعدات وسط غزة

فلسطين اليوم- غزة

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، أن طواقمها نقلت 6 شهداء و44 مصاباً جراء استهداف الاحتلال لمجموعة من المواطنين خلال انتظارهم استلام المساعدات الإنسانية في منطقة نتساريم، وسط قطاع غزة.

وأكدت الجمعية أن الاستهداف تم أثناء تجمّع المدنيين في إحدى النقاط المخصصة لتوزيع المعونات الغذائية، مشيرة إلى أن من بين المصابين حالات خطرة، ما ينذر بارتفاع عدد الضحايا.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين قرب مراكز توزيع المساعدات، في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة، ووسط تحذيرات أممية من خطر المجاعة ونفاد الإمدادات الأساسية في القطاع المحاصر.