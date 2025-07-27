"المطبخ العالمي" يطالب بإنهاء المجاعة في غزة: لا عذر لصمت العالم

فلسطين اليوم- غزة

دعا مؤسس منظمة المطبخ المركزي العالمي، في تصريحات له اليوم الأحد، إلى تحرك عاجل من المجتمع الدولي لوقف المجاعة المتفاقمة في قطاع غزة، مطالبًا أصحاب الضمير الحي بالتحرك الفوري لإنقاذ أكثر من مليوني إنسان يعيشون على حافة المجاعة الشاملة.

وقال إن الاحتلال الإسرائيلي، كقوة مسيطرة على الأرض، يتحمل المسؤولية القانونية والإنسانية لتأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة للسكان المدنيين في القطاع، مشيرًا إلى أن العالم يقف صامتًا أمام كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وأوضح أن قوافل منظمته لم تتعرض لعمليات نهب تُذكر قبل أن تبدأ ""إسرائيل بحصار المساعدات بشكل كامل منذ مارس الماضي، مؤكدًا أن الوضع ازداد سوءًا منذ ذلك الحين، ما يستدعي ضرورة فتح ممرات إنسانية آمنة تتيح لجميع منظمات الإغاثة الوصول إلى المتضررين.

وأكد في ختام تصريحاته أن الحاجة أصبحت ملحة لتوفير الغذاء والدواء والوقود فورًا، محذرًا من أن التأخير يعني المزيد من الضحايا في ظل انهيار شبه تام للمنظومة الإنسانية في غزة.