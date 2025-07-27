أطباء بلا حدود: "إسرائيل" تتعنت والمجاعة تطال ربع أطفال غزة

فلسطين اليوم- غزة

اتهمت رئيسة المكتب الإعلامي الإقليمي لمنظمة "أطباء بلا حدود"، إيناس أبو الخلف، الاحتلال الإسرائيلي بالتعنت وتجاهل واجبه الأخلاقي والإنساني تجاه قطاع غزة، في ظل تصاعد المجاعة ومعاناة المدنيين.

وفي تصريحات صحفية أدلت بها الأحد، كشفت أبو الخلف أن طفلاً من بين كل أربعة أطفال في غزة يعاني من سوء تغذية، مشيرة إلى أن الأوضاع المأساوية في القطاع تتطلب تحركًا دوليًا فوريًا للضغط على إسرائيل من أجل إنهاء الحصار والسماح بدخول المساعدات.

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي إغلاقًا تامًا على قطاع غزة منذ 2 مارس/آذار الماضي، مانعًا دخول الإمدادات الإنسانية والطبية والوقود، في وقت تتفاقم فيه الأزمة الغذائية بشكل غير مسبوق.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وبدعم مباشر من الولايات المتحدة، يواصل جيش الاحتلال عدوانه على غزة، مرتكبًا مجازر وصفت بالإبادة الجماعية، أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 198 ألف مواطن، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود تحت الأنقاض أو في عداد مجهولي المصير.