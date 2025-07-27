فلسطين اليوم- غزة

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، عن استهداف ناقلة جند تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي بعبوة أرضية شديدة الانفجار في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة.

وأوضحت الكتائب في بيان مقتضب أن العملية جاءت في إطار تصديها المستمر للتوغل البري الإسرائيلي، مؤكدة أن التفجير أدى إلى إصابات مباشرة في صفوف القوة المستهدفة.