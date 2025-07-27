المستشار الألماني يطالب نتنياهو بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

فلسطين اليوم- وكالات

طالب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الأحد، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، في ظل التدهور الخطير في الأوضاع الإنسانية.

وخلال مكالمة هاتفية جمعته بنتنياهو، أعرب ميرتس عن "قلقه البالغ" من الكارثة الإنسانية التي تعصف بسكان غزة، داعياً "إسرائيل" إلى السماح بدخول مساعدات إنسانية عاجلة وآمنة للمدنيين المحاصرين.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معابر قطاع غزة منذ الثاني من مارس الماضي، ما أدى إلى منع دخول الغذاء والدواء والمساعدات الإغاثية، وسط تفاقم خطر المجاعة، وارتفاع أعداد الضحايا بسبب النقص الحاد في المواد الأساسية.

ويأتي تصعيد الاحتلال بعد أن شن منذ فجر 18 مارس 2025 عدواناً واسعاً على أنحاء القطاع كافة، منهيًا اتفاقًا سابقًا لوقف إطلاق النار كان قد استمر لنحو 60 يومًا، بوساطة أمريكية ومصرية وقطرية.