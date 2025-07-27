إصابات بين النازحين إثر سقوط مظلات مساعدات على خيامهم شمال غرب غزة

فلسطين اليوم- غزة

أُصيب عدد من المواطنين، اليوم، الأحد جراء سقوط مظلات إنزال جوي على خيام للنازحين في المنطقة الشمالية الغربية من مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية أن المظلات، التي يُعتقد أنها تابعة لإنزال جوي لمساعدات إنسانية، سقطت بشكل عشوائي على تجمعات للنازحين، ما أدى إلى وقوع إصابات بين المدنيين، بينهم أطفال ونساء.

ويُشار إلى أن تكرار عمليات الإنزال الجوي بشكل غير دقيق في مناطق مكتظة بالنازحين، وسط غياب التنسيق الآمن على الأرض، أثار مخاوف متزايدة من تحوّل المساعدات إلى مصدر خطر بدلًا من الإغاثة.