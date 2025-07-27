برنامج الأغذية العالمي: نأمل زيادة المساعدات عبر الهدن الإنسانية

فلسطين اليوم- غزة

أكد برنامج الأغذية العالمي أن لديه كميات كافية من الغذاء في المخزون، بالإضافة إلى شحنات أخرى في الطريق إلى قطاع غزة، تكفي لإطعام السكان لمدة تقارب ثلاثة أشهر.

وأعرب البرنامج عن أمله في أن تسمح الهدن الإنسانية التي أعلنتها "إسرائيل" بتسهيل وصول المساعدات الغذائية العاجلة إلى السكان المحتاجين في القطاع.

تأتي هذه التصريحات وسط الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة بسبب استمرار الحصار والعدوان، ما يجعل توفير الغذاء أمراً ضروريا للحفاظ على حياة المدنيين.