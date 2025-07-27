مصادر عبرية: قتيل و9 إصابات من جنود الاحتلال شرق خان يونس

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

أفادت مواقع عبرية، اليوم الأحد، بمقتل جندي وإصابة 9 آخرين من جيش الاحتلال الإسرائيلي، بينهم قائد وحدة الاستطلاع، في "حدث أمني خطير" شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأوضحت مصادر عسكرية عبر قناة "حدشوت لوتتسنسورا" أن القوة المستهدفة كانت تابعة لوحدة "قصاصي الأثر" (الوحدة البدوية)، وتعرضت لعبوة ناسفة شديدة الانفجار أثناء مهمة ميدانية في محيط المنطقة.

وأكدت التقارير أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات إسرائيلية، في وقت وصف فيه جيش الاحتلال الإصابات بالمتفاوتة، بعضها بحالة حرجة.