مصادر عبرية: قتيل و9 إصابات من جنود الاحتلال شرق خان يونس

الساعة 02:28 م|27 يوليو 2025
صورة لإخلاء قتلى من جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال القتال
صورة لإخلاء قتلى من جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال القتال

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

 

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قتلى جرحى جنود الاحتلال