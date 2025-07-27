تمرد داخل جش الاحتلال: سجن 4 جنود من لواء "ناحال" لرفضهم القتال في غزة

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بحدوث تمرد داخل صفوف جيش الاحتلال، بعد أن رفض عدد من الجنود في لواء "ناحال" العودة للمشاركة في العمليات العسكرية داخل قطاع غزة.

وقالت الصحفية الإسرائيلية كارملا منشه عبر شبكة "كان" الرسمية، إن الجنود رفضوا تنفيذ الأوامر بسبب ما وصفته بـ"أزمة داخلية عميقة"، دون توضيح طبيعة هذه الأزمة، في مؤشر يعكس تصاعد الضغوط النفسية والخلافات داخل الجيش مع استمرار الحرب.

وفي السياق ذاته، ذكرت إذاعة "كان" العبرية أن محكمة عسكرية إسرائيلية أصدرت أمرًا بحبس 4 جنود من اللواء ذاته، بعد رفضهم العودة للقتال، معتبرة ذلك مخالفة للأوامر العسكرية في ظل العمليات الجارية بغزة.

ويأتي هذا التطور في وقت تواجه فيه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تحديات متزايدة على الأرض، وتراجعًا في معنويات الجنود بعد أشهر من المعارك المستمرة، والخسائر المتراكمة، إلى جانب غموض الأهداف السياسية والعسكرية للعملية في غزة.