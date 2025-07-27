الإمارات تُطلق مشروعًا لإيصال المياه لجنوب غزة عبر خط تحلية من مصر

فلسطين اليوم- غزة

كشفت القناة 12 العبرية، اليوم الأحد، أن دولة الإمارات بدأت بتنفيذ مشروع لإنشاء خط مياه من محطة تحلية في مصر إلى منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، في خطوة تهدف للتخفيف من أزمة المياه الحادة التي يعانيها القطاع.

وأفادت القناة بأن المشروع يجري بالتنسيق مع المستوى السياسي الإسرائيلي، حيث تمت المصادقة رسميًا على إدخال المعدات والمواد اللازمة، وبدأت الأعمال على الأرض بالفعل صباح اليوم.

وذكرت أن إدخال المعدات يتم عبر معبر كرم أبو سالم وبإشراف أمني مشدد من قبل الاحتلال، دون توضيح المزيد من التفاصيل حول الجهة المنفذة للمشروع أو الجدول الزمني المتوقع لاستكماله.

يأتي المشروع في وقت يُعاني فيه قطاع غزة من أزمة مياه خانقة نتيجة تدمير الاحتلال لمصادر مياه رئيسية، إلى جانب توقف محطات التحلية ونفاد الوقود اللازم لتشغيل المرافق الحيوية.