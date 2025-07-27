الصحة: 88 شهيدًا خلال الـ24 ساعة الماضية

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة بغزة التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت الوزارة، أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 88 شهيدًا (منهم 12 شهيد انتشال ) و374 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 59,821 شهيدًا و 144,851 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 8,657 شهيدًا 32,810 إصابة.

وحسب الوزارة، فضمن شهداء لقمة العيش: بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 11 شهيدًا وأكثر من 36 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,132 شهيدًا وأكثر من 7,521 إصابة.

كما سجّلت مستشفيات قطاع غزة 6 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليصبح العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية 133 حالة وفاة، من بينهم 87 طفلًا.