4 شهداء في استهداف إسرائيلي بحي الزيتون جنوب شرق غزة

فلسطين اليوم- غزة

استشهد أربعة مواطنين وأُصيب آخرون، اليوم، جراء غارة شنّتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مجموعة من المواطنين قرب مسجد حسن البنا في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية أن الطائرات الحربية استهدفت التجمع بشكل مباشر، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى، تم نقلهم إلى مستشفى الشفاء.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي يخلّف يوميًا المزيد من الضحايا والدمار في صفوف المدنيين والبنية التحتية.