الإعلام الحكومي: غزة تحتاج 600 شاحنة يومياً وفتح المعابر هو الحل

فلسطين اليوم

أكد المكتب الإعلامي الحكومي اليوم الأحد 27 يوليو 2025، أن قطاع غزة يحتاج يومياً 600 شاحنة إغاثية و250,000 علبة حليب شهرياً للأطفال الرُّضَّع والحل الجذري هو فتح المعابر وكسر الحصار فوراً.

وقال المكتب الإعلامي: إن قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية حقيقية مع استمرار الحصار الخانق وإغلاق المعابر ومنع تدفق المساعدات وحليب الأطفال منذ 148 يوماً بشكل متواصل.

وأكد المكتب الإعلامي، أن قطاع غزة يحتاج يومياً إلى 600 شاحنة إغاثية تشمل حليب الأطفال والمساعدات الإنسانية والوقود لتلبية الحد الأدنى من احتياجات السكان.

وأضاف: ورغم تداول أرقام عن نية إدخال عشرات الشاحنات، فإن هذه الخطوة -إن نُفذت- تبقى محدودة ولا تكفي لكسر المجاعة.

وذكّر المكتب الإعلامي، أن 250,000 علبة حليب شهرياً مطلوبة لإنقاذ الأطفال الرُّضّع من سياسة الجوع وسوء التغذية التي غزت أجسادهم الضعيفة طيلة المرحلة القاسية الماضية.

وشدد على أن الحل الجذري والعاجل هو كسر الحصار فوراً، وفتح المعابر دون شروط، وضمان تدفق حليب الأطفال والمساعدات والوقد بشكل دائم وكامل، بعيداً عن الحلول الترقيعية أو الجزئية المؤقتة.