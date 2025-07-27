أبرزها إجلاء الجرحى.. الصحة تُطالب بإجراءات فورية وعاجلة لإنقاذ الأرواح

فلسطين اليوم

طالب د. منير البرش المدير العام بوزارة الصحة بغزة، اليوم الأحد 27 يوليو 2025، بإجراءات فورية وعاجلة لإنقاذ الأرواح.

وأكد البرش، أن الهدنة الإنسانية ليست وقتًا للسكوت، بل لإنقاذ من تبقّى على قيد الحياة.

وقال: في ظل هدنة مؤقتة يخنقها التردد والصمت الدولي، يستغيث الجرحى، ويتضور الأطفال جوعًا، وتنهار الأمهات على أطلال ما تبقّى من الحياة.

وطالب د. البرش، بإجراءات فورية وعاجلة لإنقاذ الأرواح، أبرزها، الإجلاء الطبي العاجل للجرحى: للحالات الحرجة بإصابات في الدماغ والعمود الفقري، وللجرحى الذين هم بحاجة لعمليات معقدة تتطلب تقنيات غير متوفرة في غزة، والمرضى الذين يتهددهم الموت إذا لم يُنقلوا فورًا للعلاج.

كما طالب، بإدخال عاجل للمستلزمات الطبية والغذائية، الحليب العلاجي للأطفال والرضّع، والمكملات الغذائية عالية البروتين والسعرات (مثل الإنشور)، ومحاليل جلوكوز مركّزة (20% و50%)، وأغذية علاجية جاهزة (RUTF)، ومضادات حيوية وريدية، ومصادر البروتين: اللحوم، البيض، الألبان، والسكر.

وأضاف د. البرش: هذه الهدنة لن تعني شيئًا إن لم تتحول إلى فرصة حقيقية لإنقاذ الأرواح، كل تأخير يُقاس بجنازة جديدة، وكل صمتٍ يعني طفلًا آخر يموت في حضن أمّه بلا دواء ولا حليب.