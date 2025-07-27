الاحتلال يُجبر عائلتين مقدسيتين على هدم منزليهما في مدينة القدس

فلسطين اليوم

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، عائلتين مقدسيتين على هدم منزليهما في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت محافظة القدس، بأن بلدية الاحتلال أجبرت عائلة القراعين على تنفيذ هدم ذاتي قسري لمنزلها في حي الفاروق بجبل المكبر، تجنبًا لدفع غرامات باهظة، وتنفيذ الهدم بجرافات الاحتلال.

وأوضحت أن 6 شقق سكنية تحولت إلى ركام، بعدما اضطرت عائلة الحلواني إلى هدم بنايتها السكنية قسريًا بضغط من بلدية الاحتلال في بلدة بيت حنينا شمال القدس، مما أدى إلى تشريد نحو 30 فردًا، بينهم أطفال.