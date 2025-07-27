د. الفرا: الوضع في مستشفيات غزة "كارثي" بسبب نقص أبسط المواد الطبية

فلسطين اليوم

وصف د. أحمد الفرا مدير قسم الأطفال والولادة في مجمع ناصر الطبي اليوم الأحد 27 يوليو 2025، الوضع في مستشفيات قطاع غزة بالكارثي والصعب جدا بسبب نقص أبسط المواد الطبية.

وأوضح د. الفرا، أن الأطفال يعانون من سوء تغذية حاد بسبب غياب حليب الرضع وحرمانهم من المغنيسيوم، الفوليك أسيد، وفيتامينات B وC وD، مما أدى إلى تدهور وظائف أعضائهم الحيوية ودمار في نمو الجهاز العصبي.

وبين، أن بعض الحالات المسجلة في المستشفى تشبه ما كانت تراه البشرية في العصور القديمة، محذرًا من آثار طويلة الأمد على جيل كامل، حتى في حال نجاتهم من الموت الفوري.

وأكد، أن القطاع لم يعد يحتوي على عبوة حليب صالحة، وإن وُجدت فهي منتهية الصلاحية ويصل سعرها إلى 150 دولارًا، ما يدفع بعض العائلات إلى إطعام أطفالهم المعلبات، ما تسبب في اختناق بعضهم وخضوعهم لجراحات عاجلة.