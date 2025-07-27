الدفاع المدني يدعو الصليب لإغاثة المصابين المحاصرين

فلسطين اليوم

دعت المديرية العامة للدفاع المدني اليوم الأحد 27 يوليو 2025، اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى ضرورة الإلتزام في برتوكول التنسيق للأعمال الإنسانية، والإستجابة العاجلة لنداءات الإستغاثة للمصابين المحاصرين في المناطق التي يتوغل فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأكدت المديرية، على وجوب اهتمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعمليات التنسيق لإنقاذ أرواح المصابين وانتشال جثامين الشهداء.

وطالبتهم بالعمل الحثيث لتحقيق ذلك، بما يحول تأخير عمليات التنسيق لإجلائهم من المناطق الخطرة.