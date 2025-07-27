لإدخال المساعدات: الاحتلال يعلن عن "هدن إنسانية" لساعات في مناطق محددة

فلسطين اليوم

قالت وسائل إعلام عبرية، أن إسرائيل أعلنت عن وقف لعدوانها العسكري لساعات بعدة مناطق في غزة، على أن يبدأ سريانه الساعة العاشرة من صباح الأحد ولغاية ساعات المساء.

وأوردت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11" ليل السبت – الأحد، أن وقف العدوان لمدة ساعات قليلة في قطاع غزة جاءت في أعقاب الضغوط الدولية على دولة الاحتلال وتفاقم المجاعة في القطاع، حيث سيسري قرار وقف العدوان في عدد من المناطق والتجمعات المأهولة بالمواطنين. وبحسب مسؤول إسرائيلي فإنه سيكون ساريا أيضا في مناطق شمالي القطاع.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي هدنة على أساس يومي في ثلاث مناطق من قطاع غزة اعتبارا من اليوم. وذكر جيش الاحتلال أن الهدنة تبدأ يوميًا من الساعة 10:00 صباحًا حتى 20:00 مساءً في مناطق المواصي ودير البلح ومدينة غزة، وذلك لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية، حسب بيان صدر عن الجيش صباح اليوم. وأضاف البيان "تم تحديد مسارات آمنة لقوافل الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية من 6:00 صباحًا حتى 23:00 مساءً لنقل الغذاء والدواء".

وأعلنت وزارة الصحة في غزة مساء السبت عن تسجيل 5 شهداء جدد بسبب المجاعة وسوء التغذية في آخر 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي لشهداء المجاعة وسوء التغذية إلى 127 شهيدا بينهم 85 طفلا.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الاحتلال بشن حرب الإبادة على غزة، المستمرة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفي ظل تصاعد التحركات والمبادرات الشعبية في أنحاء مختلفة من العالم بهدف الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفك الحصار عن القطاع وفتح المعابر البرية والسماح بدخول المساعدات للقطاع المنكوب.