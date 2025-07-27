حرب الإبادة مستمرة: قصف متواصل خلف شهداء ودمار هائل

فلسطين اليوم

واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد 27 يوليو 2025، قصفها العنيف على مناطق متفرقة في قطاع غزة، مخلفة الشهداء والجرحى والدمار الهائل.

ففي خانيونس، استشهد ستة فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف للاحتلال على خيام النازحين بمنطقة أصداء شمالي خانيونس.

أسماء 5 شهداء ارتقوا في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة أصداء شمال غربي مدينة خان يونس :

1- رامي فايق العمور

2- فايق رامي العمور

3- وتين رامي العمور

4- يوسف محمد العمور

5- عماد يوسف العمور

كما استشهد أربعة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في منطقة البركة جنوبي دير البلح فجر اليوم.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 59,733 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 144,477 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.