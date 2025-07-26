إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال بيت أمر

فلسطين اليوم

أصيب مواطنون بالاختناق بالغاز السام، مساء يوم السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت أمر، شمالي مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد الناشط الإعلامي في بيت أمر، محمد عوض، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأجبرت المواطنين في "حي البياضة" على إغلاق محالهم التجارية، ومنعت حركة المركبات واحتجزت عددا من الشبان واستجوبتهم.

وقال عوض إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز السام، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق.

إلى ذلك واصل المستوطنون اعتداءاتهم على المزارعين في البلدة، إذ أجبروهم على مغادرة أراضيهم الواقعة في منطقة "وادي الشيخ"، فيما احتجز جنود الاحتلال عددا من المزارعين وحققوا معهم وهددوهم بالاعتقال في حال عودتهم إلى أراضيهم.