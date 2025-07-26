لبنان: شهيدان في قصف إسرائيلي على منزل في بلدة دبعال جنوبي البلاد

فلسطين اليوم

أعلن مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية ارتقاء شهيدين في غارة إسرائيلية على منزل في بلدة دبعال قضاء صور في الجنوب، اليوم السبت.

وأمس الجمعة، أفاد مراسل صحافي في جنوب لبنان باستشهاد شخص نتيجة غارة نفّذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت آلية في بلدة عيتا الشعب قضاء بنت جبيل.

يأتي ذلك في إطار استمرار الاحتلال باعتداءاته على لبنان وانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار منذ الـ27 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2024.