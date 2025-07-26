لبنان: شهيدان في قصف إسرائيلي على منزل في بلدة دبعال جنوبي البلاد

الساعة 08:36 م|26 يوليو 2025

فلسطين اليوم

أعلن مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية ارتقاء شهيدين في غارة إسرائيلية على منزل في بلدة دبعال قضاء صور في الجنوب، اليوم السبت.

 

وأمس الجمعة، أفاد مراسل صحافي في جنوب لبنان باستشهاد شخص نتيجة غارة نفّذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت آلية في بلدة عيتا الشعب قضاء بنت جبيل.

 

يأتي ذلك في إطار استمرار الاحتلال باعتداءاته على لبنان وانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار منذ الـ27 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2024.