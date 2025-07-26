10 شهداء جراء استهداف الاحتلال منتظري المساعدات شمال غرب غزة

فلسطين اليوم

استشهد 10 مواطنين، مساء اليوم السبت، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال غرب قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب منتظري المساعدات الإنسانية شمال غرب غزة، ما أدى لاستشهاد 10 مواطنين وإصابة آخرين.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 59,733 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 144,477 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.