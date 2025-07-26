واشنطن بوست: ترمب منزعج من الوضع بغزة ويوجه ويتكوف بالتحرك الفوري

فلسطين اليوم- وكالات

كشفت صحيفة واشنطن بوست، نقلاً عن مسؤول في البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب عبّر عن استيائه من الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، بعد اطلاعه على صور توثق معاناة المدنيين هناك.

ووفق المصدر، فإن ترمب أعرب عن "عدم رضاه" تجاه ما شاهده، ووجّه مبعوثه ستيف ويتكوف إلى التحرك لإيجاد حل سريع يخص برنامج المساعدات الإنسانية لغزة، في إشارة إلى مؤسسة "غزة الإنسانية" التي يُتوقع أن تكون منصة رئيسية في الترتيبات الجديدة.

وأكد المسؤول أن ترمب وصف الوضع في القطاع بـ"الكارثي" وشدّد على ضرورة إنهاء هذه المأساة الإنسانية في أقرب وقت.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الضغط الدولي بشأن الأزمة الإنسانية في غزة، حيث تزداد حالات الوفاة بسبب الجوع ونقص الدواء وسط حصار خانق مستمر منذ أشهر.