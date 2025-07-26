يديعوت: تهديد "إسرائيلي" بالسيطرة على سفينة "حنظلة"

فلسطين اليوم- وكالات

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم السبت، نقلًا عن مسؤولين "إسرائيليين"، أن سلطات الاحتلال وجّهت تهديدًا مباشرًا بالسيطرة على سفينة "حنظلة"، في حال لم توافق على العودة من حيث أتت.

وأوضح المسؤولون أن السفينة، التي تحمل مساعدات إنسانية وتحاول كسر الحصار عن قطاع غزة، تواجه "خيارين لا ثالث لهما: إما العودة أو مواجهة السيطرة العسكرية".

وكانت هيئة البث أفادت أن سفينة "حنظلة" وصلت إلى المنطقة البحرية التي سيطرت فيها بحرية الاحتلال الشهر الماضي على سفينة "مادلين"، التي كانت في طريقها لكسر الحصار عن قطاع غزة.

وبحسب الهيئة، فإن الاحتلال الإسرائيلي أعلن أنه "لن يسمح" لسفينة "حنظلة" بالوصول إلى شواطئ غزة، في تأكيد على استمرار الحصار البحري المفروض على القطاع منذ سنوات.

وتأتي هذه التهديدات في وقت يتصاعد فيه الضغط الدولي والجهود الشعبية لإدخال مساعدات إنسانية بحرًا إلى غزة، في ظل المجاعة المتفاقمة والكارثة الصحية التي يعاني منها السكان نتيجة الحصار والعدوان المستم