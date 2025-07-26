الأنروا: 200 ألف طفل بغزة باتوا في مراحل الخطر نتيجة سوء التغذية الحاد

فلسطين اليوم- غزة

قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، رغم توافر كميات من الأغذية تكفي السكان لمدة تصل إلى 3 أشهر إذا ما تم السماح بإدخالها فوراً.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن هناك ما وصفه بـ"هندسة متعمدة للفوضى" تمارس في قطاع غزة، بهدف خلق انهيار شامل في المنظومة الإنسانية، مؤكداً أن الأوضاع المعيشية باتت تنذر بكارثة كبرى يصعب احتواؤها ما لم يتم التحرك العاجل.

وأشار إلى أن نحو 200 ألف طفل في قطاع غزة باتوا في مراحل الخطر نتيجة سوء التغذية الحاد، محذراً من أن تأخير إدخال المساعدات، وخاصة الغذائية والطبية، يهدد حياة مئات الآلاف من الأطفال والمرضى.

وطالب المستشار الجهات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان بالتحرك الفوري للضغط على الاحتلال من أجل فتح المعابر وتسهيل إدخال المساعدات، لإنقاذ ما تبقى من أرواح وسط الانهيار الكامل للقطاعات الصحية والإنسانية.