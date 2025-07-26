القناة 12: واشنطن ترى ضرورة دراسة نهج أكثر شمولا لإنهاء الحرب بغزة

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

كشفت القناة 12 الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أبلغ عائلات الرهائن الإسرائيليين خلال لقاء عقد في واشنطن، أن الولايات المتحدة ترى ضرورة طرح خيارات جديدة بشأن الوضع في قطاع غزة.

وأكد روبيو خلال اللقاء أن "الوقت قد حان لدراسة نهج أكثر شمولاً لإنهاء الحرب"، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الحالية لا تحقق النتائج المرجوة، لا سيما في ملف استعادة الرهائن.

وبحسب المصادر، فإن حديث روبيو عكس تغيراً في لهجة الإدارة الأميركية، التي باتت تواجه ضغوطاً متزايدة من الكونغرس والرأي العام لإنهاء الحرب، وسط تصاعد الكارثة الإنسانية في غزة، وفشل الجهود العسكرية في تحقيق أهداف واضحة على الأرض.