صحافي "إسرائيلي": صورة "إسرائيل" في العالم هي الأسوأ في التاريخ

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

قال الكاتب الصحافي "الإسرائيلي" البارز "بن درور يميني"، في مقال له نشرته وسائل إعلام عبرية، إنه عاد مؤخرًا من جولة محاضرات في عدة دول حول العالم، ليكتشف حجم التدهور الكبير الذي تشهده صورة إسرائيل دوليًا، واصفًا الوضع بأنه "الأسوأ في تاريخ الدولة العبرية".

وأكد يميني أن المشهد العام الذي لمسه خلال لقاءاته في الخارج، يكشف عزلة سياسية وأخلاقية متنامية لـ "إسرائيل" على خلفية حربها المستمرة على قطاع غزة، والانتهاكات المتصاعدة ضد المدنيين الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن موجة الانتقادات الدولية بلغت ذروتها منذ بداية العدوان في أكتوبر الماضي.

وأوضح أن المجتمع الدولي لم يعد يكتفي بالتنديد، بل بات يشهد تحركات شعبية ومؤسساتية متصاعدة لمقاطعة "إسرائيل" ومحاسبة مسؤوليها على جرائم الحرب، مشيرًا إلى أن ما كان يُنظر إليه سابقًا كـ"مواقف هامشية" أصبح اليوم تيارًا آخذًا في الاتساع داخل الرأي العام العالمي.

وأشار يميني إلى أن بعض الحاضرين في محاضراته قاطعوه واتهموا "إسرائيل" بارتكاب جرائم إبادة جماعية، متسائلين عن شرعية استمرار العمليات العسكرية التي تستهدف المدنيين، والممارسات التي تحرم سكان غزة من الماء والغذاء والدواء.