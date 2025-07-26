محدث 8 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف خيمة في مواصي خان يونس

فلسطين اليوم- غزة

استشهد ثمانية مواطنين، اليوم، جراء قصف من طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف خيمة للنازحين في منطقة بئر 19 بمواصي خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

ويأتي هذا الاستهداف في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي المتصاعد على القطاع، والذي يضرب المناطق المدنية ومراكز تجمع النازحين رغم ادعاءات الاحتلال بتوفير "مناطق آمنة".

ووفقا للمصادر الطبية، فقد عرف من الشهداء:

عبد الله نصر الله جرغون

لمى وسام جرغون

محمد وسام جرغون

نور مشهور إبراهيم أبو دقة

يزن محمد عبد الله جرغون

زين ناجي عبد الرحمن أبو دقة

▪️فارس شادي جرغون

▪️ميسرة محمد محمود أبو حسنين