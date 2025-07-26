هآرتس: أكثر من 750 حالة مقاطعة أكاديمية لمؤسسات "إسرائيلية" في أوروبا

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

كشفت صحيفة هآرتس العبرية أن المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية تواجه موجة غير مسبوقة من المقاطعة في أوروبا، حيث تم تسجيل أكثر من 750 حالة مقاطعة موثقة لمشاريع أكاديمية وبحثية.

وأوضحت الصحيفة أن هذه المقاطعات تشمل شراكات بحثية وتعليمية، بعضها مُعلن والآخر يتم بشكل غير مباشر، في ظل تزايد الانتقادات الأوروبية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتشير الصحيفة إلى أن الأوساط الأكاديمية في عدد من الدول الأوروبية باتت تتعامل بتحفظ أو تراجع التعاون مع الجامعات الإسرائيلية، وسط مطالبات بفرض المزيد من الإجراءات العقابية على المؤسسات المرتبطة بالاحتلال.