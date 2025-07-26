وزارة الصحة بغزة: 29 شهيدًا خلال 24 ساعة بين طالبي المساعدات

الساعة 02:44 م|26 يوليو 2025
شهداء المساعدات
شهداء المساعدات

فلسطين اليوم- غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، السبت استشهاد 29 مواطنًا وإصابة أكثر من 165 آخرين من بين طالبي المساعدات الإنسانية والطبية، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، جراء استهدافهم من قبل قوات الاحتلال.

وبذلك، يرتفع إجمالي ضحايا قصف الاحتلال لطالبي المساعدات في قطاع غزة إلى 1121 شهيدًا، وأكثر من 7485 جريحًا، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وتفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع المحاصر.

كلمات دلالية

شهداء المساعدات