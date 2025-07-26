وزارة الصحة في غزة: 57 شهيداً و512 إصابة خلال 24 ساعة

فلسطين اليوم- غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم، السبت أن 57 شهيداً و512 إصابة وصلت إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي.

وأكدت الوزارة أن 3 شهداء جرى انتشالهم من تحت الأنقاض، مشيرة الى ان عدداً من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الشوارع، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب القصف الكثيف ونقص الإمكانيات.

وبحسب الوزارة، ارتفعت حصيلة العدوان منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 59,733 شهيدًا و144,477 إصابة.

ومنذ 18 مارس 2025، بلغ عدد الشهداء 8,581 شهيدًا، إلى جانب 32,436 إصابة.

وفي سياق استهداف مراكز توزيع المساعدات، أفادت الوزارة بأن 29 شهيدًا وأكثر من 165 إصابة سقطوا خلال الساعات الماضية، ليرتفع عدد "شهداء لقمة العيش" إلى 1,121 شهيدًا و7,485 إصابة منذ بداية العدوان.