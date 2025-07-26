فلسطين اليوم

أعلنت المصادر الطبية في مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة اليوم السبت 26 يوليو 2025 عن استشهاد 5 مواطنين بسبب المجاعة وسوء التغذية بينهم طفلان خلال 24 ساعة

وقال د. محمد ابو سلمية مدير مجمع الشفاء الطبي ان 127 شهيدا بينهم 85 طفلا في قطاع غزة بسبب الجوع وسوء التغذية ، مشدداً على ان الاحتلال يتعمد انتهاج سياسة التجويع كسلاح حرب

وتوقع ارتفاع أعداد الوفيات بشكل سريع خلال الأيام القليلة المقبلة ، مبيناً ان قوات الاحتلال تتعمد إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات

وتابع : الأطفال يضطرون للأكل من حاويات القمامة بسبب الجوع وهذا أمر خطير جدا ، معرباً عن استغرابه من وقوف العالم متفرجا على إقدام الاحتلال على تجويع سكان غزة

وبين ان ما يصل من مساعدات لا يتجاوز 2% من إجمالي احتياجات القطاع ، وسكان القطاع يحتاجون إلى كل شيء من غذاء ودواء ووقود وحتى الماء

واشار الى ان قوات الاحتلال لا تدخل كميات الوقود اللازمة لعمل مستشفيات القطاع ، مشيراً الى ان قوات الاحتلال أقدمت على قتل بعض من يقدمون المياه للسكان العطشى

ونوه الى ان الأدوية لا تتوفر للمرضى في مستشفيات القطاع ، مناشداً العالمين العربي والإسلامي التحرك فورا لإنقاذ القطاع من الإبادة.