شيخ الأزهر يلغي مراسم احتفائية بأوائل الثانوية ..والسبب غزة !

فلسطين اليوم

أعلن شيخ الأزهر في مصر أحمد الطيب، السبت، إلغاء مراسم احتفائية معتادة سنويا بأوائل الثانوية الأزهرية، تضامنا مع قطاع غزة، مجددا الدعوة لإنهاء المجاعة والعدوان المتواصل على القطاع.

وأفادت مشيخة الأزهر في بيان السبت، بأن الطيب “قرَّر تعليق المكالمات الهاتفية التي يجريها كل عام لتهنئة أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية، وإلغاء المؤتمر الصحافي المخصص لإعلان نتائج هذا العام، والاكتفاء باعتماد النتيجة وإعلانها ونشرها”.

وأرجعت خطوة الطيب بأنها “تضامنا مع أهلنا في غزة، في ظل ما يعانونه من مجاعة خانقة وعدوان متواصل لم يشهد التاريخ الحديث له مثيلًا”.





وأضافت المشيخة: “هذا القرار يأتي انطلاقا من مشاعر الحزن العميق التي تُخيِّم على الأزهر الشريف والأمة الإسلامية والعربية، لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم إبادة ممنهجة”.

وشددت على أن “الواجب الأخلاقي والإنساني يقتضي إعلاء صوت التضامن والمواساة على مظاهر الفرح والاحتفال”.

وجددت المشيخة في هذا السياق “دعم الأزهر الكامل للشعب الفلسطيني الصامد”، مؤكدة أن “قضية فلسطين ستظل في صدارة أولوياته وجهوده”.

ودعت إلى “الوقوف صفا واحدا والعمل بكل السبل لإنهاء هذا العدوان وإنهاء المجاعة القاتلة والمأساة الإنسانية، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في الحرية والحياة والكرامة واسترداد أرضه ومقدراته”.