التقرير اليومي للدفاع المدني في قطاع غزة

فلسطين اليوم

نفّذت طواقم الدفاع المدني في محافظات قطاع غزة، منذ صباح أمس الجمعة 25 يوليو 2025 وحتى صباح اليوم السبت، 27 مهمة مختلفة، توزعت على النحو التالي:

-3 مهمات إطفاء

-3 مهمات إنقاذ

-18 مهمة إسعاف

-3 مهمات متنوعة أخرى

محافظة الشمال:

- التعامل مع إصابة ناتجة عن استهداف بطائرة مُسيّرة "كواد كابتر" في منطقة الصفطاوي.

- نقل ثلاثة مصابين من المنتظرين للحصول على المساعدات في شمال القطاع إلى المستشفى.

محافظة غزة:

- انتشال شهيدين (طفل وامرأة) ومصاب، إضافة إلى إخماد حريق ناتج عن استهداف منزل لعائلة "السلك" في منطقة التفاح.

- تفقد منزل لعائلة "دويمة" استهدفه الاحتلال بالقرب من موقف جباليا، دون تسجيل إصابات أو شهداء.

محافظة الوسطى:

- إسعاف مصاب، ونقل مريض من منطقتي الزوايدة والبريج إلى مستشفى شهداء الأقصى.

محافظة خان يونس:

- إجلاء مصابين اثنين من منطقة قيزان النجار بعد التنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA).

- نقل مصابين إلى مستشفى الهلال الأحمر عقب استهداف استراحة "الحرية" في منطقة المواصي.

محافظة رفح:

التعامل مع إصابتين، ونقلهما إلى مستشفى الكويتي ومستشفى الصليب الأحمر، إثر استهداف في المنطقة الإقليمية.